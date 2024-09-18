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Сенатор Матвиенко предложила принять закон о запрете движения чайлдфри

Сенатор Матвиенко предложила принять закон о запрете движения чайлдфри

По мнению председателя Совета Федерации, главная роль женщины - жена, мать, бабушка.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на на полях IV Евразийского женского форума высказалась о современном состоянии феминизма на Западе и в России.

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