Сенатор Матвиенко предложила принять закон о запрете движения чайлдфри

По мнению председателя Совета Федерации, главная роль женщины - жена, мать, бабушка.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на на полях IV Евразийского женского форума высказалась о современном состоянии феминизма на Западе и в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии