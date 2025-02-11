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«Кругом война, а он стоит и кормит кошек»: житель Курской области рассказал, как нашел пропавшего брата. Его убил британский наемник

«Кругом война, а он стоит и кормит кошек»: житель Курской области рассказал, как нашел пропавшего брата. Его убил британский наемник

Мужчина выдержал 127 дней оккупации, но погиб от автоматной очередиЖитель Курской области Юрий Бикмухамедов рассказал, чем закончились поиски его пропавшего брата Игоря.

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