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ФСБ: Россия выслала агента молдавской разведки, собиравшего данные о властях

ФСБ: Россия выслала агента молдавской разведки, собиравшего данные о властях

По данным спецслужбы, Русак «предпринял попытку легализоваться в России». В случае попадания в поле зрения органов безопасности он должен был «демонстрировать свою лояльность и готовность к сотрудничеству».

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