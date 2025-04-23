ФСБ: Россия выслала агента молдавской разведки, собиравшего данные о властях

По данным спецслужбы, Русак «предпринял попытку легализоваться в России». В случае попадания в поле зрения органов безопасности он должен был «демонстрировать свою лояльность и готовность к сотрудничеству».
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