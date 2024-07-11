В Москве пройдет Международный научно-фантастический симпозиум-выставка «Создавая будущее»

Первым мероприятием, которое пройдет в Национальном центре «Россия», который создается по поручению Президента Владимира Путина, станет Международный научно-фантастический симпозиум-выставка «Создавая будущее».
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