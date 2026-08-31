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Царьград

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Швеция и Франция обсудили размещение французского ядерного оружия

Швеция и Франция обсудили размещение французского ядерного оружия

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Стокгольм, где с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном обсудил вопрос размещения французского ядерного оружия и подписал соглашение на поставку Швеции четырёх фрегатов Naval Group к 2030 году.

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