Швеция и Франция обсудили размещение французского ядерного оружия

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Стокгольм, где с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном обсудил вопрос размещения французского ядерного оружия и подписал соглашение на поставку Швеции четырёх фрегатов Naval Group к 2030 году.