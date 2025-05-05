Русские учёные научились быстрее выявлять опасную больничную инфекцию

С помощью экспериментальной системы обнаружить бактерии становится легче.Группа студентов из российского технологического университета МИРЭА создала уникальную систему тестирования, способную быстро выявить синегнойную палочку — опасный микроорганизм, часто провоцирующий внутрибольничные инфекции, устойчивые ко многим видам антибиотиков.
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