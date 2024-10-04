РЖД запустит пассажирский поезд Москва – Серов

C 16 декабря 2024 года ОАО «РЖД» запускает новый скорый поезд № 86 сообщением Москва – Серов. Как сообщили в пресс-службе магистрали, поезд будет курсировать через день, маршрут пройдет через Владимир, Нижний Новгород и Киров.