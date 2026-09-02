Электроды ДСК-50У — технические характеристики

Электроды ДСК-50У — это сварочные электроды, предназначенные для ручной дуговой сварки конструкционных сталей, обеспечивающие стабильное горение дуги и формирование качественного сварного шва.
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