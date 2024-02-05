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Москалькова возмутилась молчанием международных органов по поводу атак ВСУ

Москалькова возмутилась молчанием международных органов по поводу атак ВСУ

За последние два месяца хроника преступлений киевского режима пополнилась новыми атаками, повлекшими за собой трагические смерти невинных людей, однако ни украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, ни представители международных правозащитных организаций не отреагировали на события.

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