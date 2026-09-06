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Операторы FPV-перехватчиков сожгли антенну связи и дроны ВСУ

Операторы FPV-перехватчиков сожгли антенну связи и дроны ВСУ

Операторы FPV-перехватчиков подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили антенны связи, а также разведывательные и ударные БПЛА коптерного и самолетного типа ВСУ на Краснолиманском направлении.

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