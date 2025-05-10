Автомобили Hyundai будут собирать человекоподобные роботы

Центром революции становится завод Metaplant America в Джорджии. Именно здесь Hyundai планирует внедрить роботов Atlas, разработанных компанией Boston Dynamics, приобретенной Hyundai у SoftBank в 2021 году.
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