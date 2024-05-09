Новое дополнение отправит игроков DayZ на застывший во времени вулканический архипелаг — трейлер и подробности FrostlineЗаинтриговав сообщество тизером некой Frostline, авторы мультиплеерного симулятора выживания DayZ из студии Bohemia Interactive раскрыли, о чём идёт речь.