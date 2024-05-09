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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новое дополнение отправит игроков DayZ на застывший во времени вулканический ...

Новое дополнение отправит игроков DayZ на застывший во времени вулканический ...

Новое дополнение отправит игроков DayZ на застывший во времени вулканический архипелаг — трейлер и подробности FrostlineЗаинтриговав сообщество тизером некой Frostline, авторы мультиплеерного симулятора выживания DayZ из студии Bohemia Interactive раскрыли, о чём идёт речь.

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