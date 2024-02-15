Психолог рассказал о негативном влиянии гиперопеки на ребенка

Гиперопека является одним из самых вредных факторов влияния на ребенка. Об этом в четверг, 15 февраля, рассказал автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.
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