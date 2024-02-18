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ЖЕНСКИЙ МИР

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  • Лена
    Немудрено... В наших лесах они не водятся 😀🤷‍♀️Белое солнце пуст...
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Жаркое в съедобном горшочке - в будни и праздник

Жаркое в съедобном горшочке - в будни и праздник

    Жаркое в съедобном горшочке можно подать и в будни, и в праздник! Такое блюдо выглядит шикарно. Согласитесь, красивая подача ароматного жаркого в румяном аппетитном горшочке, с которым даже хлеб не нужен, можно отламывать кусочки от стенок горшка.

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