Жаркое в съедобном горшочке - в будни и праздник

Жаркое в съедобном горшочке можно подать и в будни, и в праздник! Такое блюдо выглядит шикарно. Согласитесь, красивая подача ароматного жаркого в румяном аппетитном горшочке, с которым даже хлеб не нужен, можно отламывать кусочки от стенок горшка.