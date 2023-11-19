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Итальянская пресса: «Проложенные для Германии газопроводы взрывает Украина, а Берлин удваивает Киеву помощь»

Итальянская пресса: «Проложенные для Германии газопроводы взрывает Украина, а Берлин удваивает Киеву помощь»

Несмотря на то, что западная пресса и общественность бурно отреагировали на появление информации о подрыве «Северного потока» украинской стороной, немецкие власти сохраняют по этому вопросу полное спокойствие.

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