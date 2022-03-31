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Битва за Донбасс: интенсивность огня выросла в 5-6 раз

Битва за Донбасс: интенсивность огня выросла в 5-6 раз

В настоящее время ведется подготовка к битве за Донбасс. Она должна стать не только самой грандиозной за время проведения российской специальной военной операции на украинской территории, но и крупнейшим сражением в новейшей истории человечества.

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