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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Главный тренер «Трактора» Гру пропустит матч с «Авангардом» из-за болезни. Рише будет руководить командой со скамейки

Сегодня команды встретятся в Омске в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  «Перед встречей в Омске главный тренер черно-белых почувствовал недомогание и медицинский штаб команды принял решение, что сегодня наставника не будет на мостике.

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