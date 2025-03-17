На Ямале обсуждают внедрение цифровых технологий для контроля здоровья жителей

На заседании Экспертного совета по вопросам развития цифровой экономики при Заксобрании Ямала Департамент здравоохранения региона представил результаты пилотного проекта по дистанционному мониторингу артериального давления.
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