Американский журналист раскрыл, что подарил Лаврову во время ужина

МОСКВА, 28 февраля, ФедералПресс. Журналист из США Джексон Хинкл, который участвовал в работе конгресса Международного движения русофилов в Москве, рассказал, что ужинал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и раскрыл подробности об этой встрече.
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