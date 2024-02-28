Американский журналист раскрыл, что подарил Лаврову во время ужина

МОСКВА, 28 февраля, ФедералПресс. Журналист из США Джексон Хинкл, который участвовал в работе конгресса Международного движения русофилов в Москве, рассказал, что ужинал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и раскрыл подробности об этой встрече.