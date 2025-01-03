Европа одномоментно лишилась не только российского газа: в Норвегии остановлен крупный завод СПГ

Европу начали резко преследовать энергетические неудачи. После многих лет процветания с топливом из России, любая другая альтернатива не оправдывает даже толику надежды, возложенной на нее: поставки срываются, перенаправляются, не вытягивают по мощности, или слишком дорогие.