Автоверсты
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Автоверсты

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  • Александр Котов
    сам то читал что написал?Катализатор: удал...
  • Vitaly Arkhipov
    А может лучше пересмотреть правила, что бы не морочить головы водителям.Объезд припаркова...
  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...В эти выходные ус...

Почему скорость езды на навигаторе отличается от реальной

Почему скорость езды на навигаторе отличается от реальной

Системы навигации стали незаменимыми помощниками для многих водителей. Они позволяют без проблем ориентироваться в другом городе, выбирать оптимальный маршрут, исходя из дорожной ситуации, и заранее сообщают о камерах автоматической фиксации нарушений ПДД.

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