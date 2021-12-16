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Немецкая община Крыма пригласила канцлера ФРГ в гости на полуостров

Немецкая община Крыма пригласила канцлера ФРГ в гости на полуостров

Информационное агентство РИА Новости пообщалось с председателем немецкой национально-культурной автономией в Крыму Юрием Гемпелем, который также является главой комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям в крымском парламенте.

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