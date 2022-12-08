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Деджонте Мюррэй подвернул голеностоп, приземлившись на ногу Ар Джей Барретта. Игрок «Никс» получил неспортивный

Деджонте Мюррэй подвернул голеностоп, приземлившись на ногу Ар Джей Барретта. Игрок «Никс» получил неспортивный

Защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй на первых минутах матча против «Нью-Йорка» подвернул левый голеностоп, приземлившись на ногу форварда Ар Джей Барретта.

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