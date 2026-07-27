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Царьград

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Си Цзиньпин призвал Бразилию к укреплению сотрудничества БРИКС

Си Цзиньпин призвал Бразилию к укреплению сотрудничества БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой призвал к укреплению сотрудничества в рамках БРИКС, подчеркнув важность самостоятельного развития стран Глобального Юга и поддержку суверенитета Бразилии.

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