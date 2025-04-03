Из зелёного Ташкента в серый Кабул. И через два года – домой, чтобы успокоить родителей

Александр Козинец проходил срочную службу в Афганистане с апреля 1984-го по май 1986-го. С 2007 года активно занимается общественной деятельностью по поддержке ветеранов, патриотическому воспитанию подростков, организует отправку гуманитарных грузов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии