Кстати, специалисты городской "Хозяйственной службы и благоустройства" приступили к подготовке противогололёдного материала для обработки дорог города.
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Кстати, специалисты городской "Хозяйственной службы и благоустройства" приступили к подготовке противогололёдного материала для обработки дорог города.