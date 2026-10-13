Семья из Каменска-Уральского отсудила у застройщика 333 тысячи

Суд в Каменске-Уральском частично удовлетворил иск супругов, купивших квартиру за 9 246 000 рублей, и обязал компанию «ИНВЕСТ СТРОЙ УРАЛ» выплатить в общей сложности более 330 тысяч рублей за просрочку передачи жилья, задержку устранения недостатков, штраф и компенсацию морального вреда.
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