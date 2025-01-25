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Царьград

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Взрывы в Вилково: Волна воздушных тревог охватила Одесскую область

Взрывы в Вилково: Волна воздушных тревог охватила Одесскую область

В Вилково, Одесская область, слышны взрывы на фоне воздушной тревоги. Нападения на украинскую инфраструктуру начались после теракта на Крымском мосту, ссылаются на украинские спецслужбы.

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