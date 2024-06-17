Росреестр поставил на учёт дом по реновации на Ленской

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве в мае этого года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесло сведения о кадастровом учете трёх многоквартирных домов по программе реновации, один из которых находится в Бабушкинском районе.
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