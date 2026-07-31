ВСУ нанесли удар беспилотниками по рынку в Каховке, ранены семь человек

Удар пришёлся по автомобилю, стоявшему в паре метров от места скопления людей. Взрывная волна вызвала осколочные поражения у находившихся вблизи, что привело к травмам четырёх человек непосредственно на рынке и ещё одного — вблизи здания почты.
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