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В Краснодаре изберут меру пресечения подозреваемому в убийстве Станислава Ржицкого

В Краснодаре изберут меру пресечения подозреваемому в убийстве Станислава Ржицкого

Сегодня в Краснодаре состоится заседание суда, на котором изберут меру пресечения Сергею Денисенко, подозреваемого в убийстве замначальника отдела мэрии краевой столицы по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.

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