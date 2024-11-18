Почему Запад боится мирных планов Трампа по Украине?

Если, как пишут на Западе, целью дальнобойных ракет США и Англии, переданных Украине, становятся северокорейские войска (находившиеся в Курской области), ответ из Пхеньяна будет направлен прямо против Южной Кореи.
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