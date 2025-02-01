Как защититься от энергетических вампиров: 6 рабочих способов сохранить свои силы Ирина ВальковаМногие люди сталкивались с ситуациями, когда после общения с некоторыми людьми появляется чувство физической и эмоциональной истощенности, раздражения, опустошенности.
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