Лидеры стран всё чаще говорят о «ядерной сделке» с Ираном. Почему это важно

МИД Ирана заявил о возобновлении переговоров с Европой по «ядерной сделке». Соглашение, достигнутое при участии США, Великобритании, Франции, Германии, России и Китая в 2015 году, требовало от Тегерана отказаться от разработки ядерного оружия в обмен на отмену санкций.