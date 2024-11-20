Лидеры стран всё чаще говорят о «ядерной сделке» с Ираном. Почему это важно

МИД Ирана заявил о возобновлении переговоров с Европой по «ядерной сделке». Соглашение, достигнутое при участии США, Великобритании, Франции, Германии, России и Китая в 2015 году, требовало от Тегерана отказаться от разработки ядерного оружия в обмен на отмену санкций.
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