Дипломат ЮАР Молекане: действия Израиля в Газе нельзя назвать самообороной

Действия Израиля в отношении населения сектора Газа нельзя назвать самообороной. Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель Южно-Африканской Республики при международных организациях в Вене Рапулане Сидни Молекане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии