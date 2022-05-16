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Собянин: постараемся сохранить большую часть коллектива, работающего на заводе «Рено», и у его смежников

Собянин: постараемся сохранить большую часть коллектива, работающего на заводе «Рено», и у его смежников

Столица может запустить на бывшем заводе «Рено» производство электромобилей Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал жителям столицы на своем официальном сайте о том, что на московском заводе «Рено» сохранится производство, а также рабочие места.

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