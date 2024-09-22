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Царьград

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Панихида по жертвам теракта в «Крокусе» пройдёт в Красногорске

Панихида по жертвам теракта в «Крокусе» пройдёт в Красногорске

Панихида состоится спустя полгода после трагедии.Панихида по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» пройдёт в Никольском соборе Красногорска в Павшиной пойме.

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