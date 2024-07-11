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Турция опять наш друг? Эрдоган пошел на попятную и снова ищет дружбы с Путиным

Турция опять наш друг? Эрдоган пошел на попятную и снова ищет дружбы с Путиным

Интересная жизнь с Vera Star Когда Реджеп Эрдоган в 2023 году в третий раз одержал победу на выборах, отношения между Москвой и Анкарой стали заметно ухудшаться.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
После того как летом 2016 года произошла попытка военного переворота в Турции и охладели отношения с партнёрами по Североатлантическому альянсу, Анкара пришла к выводу, что куда выгоднее сохранять хорошие отношения с Москвой, нежели конфликтовать. А ведь если задуматься ,то Россия его и предупредила и вряд ли Эрдоган был бы сейчас жив. Он этого не помнит. Так я думаю,что военный мятеж ,был рулим западом. Нет, не выйдет из Тейпа реаниматора Турецко Османской империи,кишка тонка. Столько лет в НАТО,а в ЕС Турцию до сих пор не берут и не возьмут. Двуличность налицо.
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14 час.
ЖИГА жига
Ладно  хоть Эрдоган  победил...  еслбы  победил его  конкурент  турция давно бы лежала  под  америкой   и вела  жесткую  антироссийсую  политику
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14 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Этот кылычоглу Ярый Русофоб
Ответить
14 час.

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