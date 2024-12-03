Украинцы комментируют заявление Зеленского о том, что «потери гораздо меньше 80 тысяч» На Украине комментируют заявление Зеленского о потерях.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Украинцы комментируют заявление Зеленского о том, что «потери гораздо меньше 80 тысяч» На Украине комментируют заявление Зеленского о потерях.
Свежие комментарии