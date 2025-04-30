В Хорошево-Мневниках началось строительство делового центра

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что на северо-западе Москвы стартовала подготовка площадки для строительства бизнес-центра рядом со станцией МЦК «Зорге» .