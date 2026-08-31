Школьник перевёл родителям 4,6 млн рублей: на что дети тратят деньги

Российский школьник перевёл родителям 4,6 млн рублей, сопроводив операцию открыткой с надписью «67». По данным опубликованного исследования семейных переводов, это был самый крупный перевод от ребёнка взрослому за первое полугодие 2026 года.
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