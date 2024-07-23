«Бэнк оф Чайна» перестал быть клиринговым банком для биржевых расчетов в юанях

Российская дочерняя структура китайского Bank of China, «Бэнк оф Чайна», с 15 июля перестала быть клиринговым банком для расчетов в юанях на Московской бирже после попадания торговой площадки под санкции США, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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