«Бэнк оф Чайна» перестал быть клиринговым банком для биржевых расчетов в юанях

Российская дочерняя структура китайского Bank of China, «Бэнк оф Чайна», с 15 июля перестала быть клиринговым банком для расчетов в юанях на Московской бирже после попадания торговой площадки под санкции США, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.