Греция ведет переговоры с "Газпромом" об условиях поставок российского газа

Министр окружающей среды и энергетики Греции Теодорос Скилакакис заявил, что государственная газовая компания Греции DEPA Commerce ведет переговоры с "Газпромом" о ценах и условиях поставок российского газа в следующем году.
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