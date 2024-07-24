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"Ъ": Бизнесмена, разоблачавшего коррупционеров, судят за хищение у Минобороны

"Ъ": Бизнесмена, разоблачавшего коррупционеров, судят за хищение у Минобороны

Генпрокуратура просит суд приговорить к 10 годам тюрьмы человека, который долгое время помогал ФСБ разоблачать правоохранителей, подозреваемых в коррупции.

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