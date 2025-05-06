США выиграли мировые войны, просто не кричит от этом на каждом углу. Такое мнение выразил Дональд Трамп в своей социальной сети.
Трамп: США выиграли две мировые войны
Комментарии
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Evgeni Velesik
Да уж, гигант мысли! может хотя бы коалиция? Включая СССР, а то прям США выиграли! Это звучит как Мк.Дональс удалось из России, а вместо него "Вкусно и точка! "..
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12 час.
EV
Evgeni Velesik
Поправка: "Мк.Дональс удалился из России"
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12 час.
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