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Трамп: США выиграли две мировые войны

Трамп: США выиграли две мировые войны

США выиграли мировые войны, просто не кричит от этом на каждом углу. Такое мнение выразил Дональд Трамп в своей социальной сети.

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Комментарии
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Evgeni Velesik
Да уж, гигант мысли! может хотя бы коалиция? Включая СССР, а то прям США выиграли! Это звучит как Мк.Дональс удалось из России, а вместо него &quot;Вкусно и точка! &quot;..
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12 час.
EV
Evgeni Velesik
Поправка: &quot;Мк.Дональс удалился из России&quot;
Ответить
12 час.
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