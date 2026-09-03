РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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На улице Народного Ополчения дети создадут книгу картинок — виммельбух

Необычная программа «Москва. Виммельбух» ждет детей и их родителей в субботу 5 сентября. Ее подготовили в детской библиотеке № 244 на улице Народного Ополчения, 37, корпус 1.

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