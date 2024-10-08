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Закон, порядок, государство

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Полицейские задержали жителя Подмосковья, подозреваемого в незаконном производстве наркотиков

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Егорьевск по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 20-летний житель Воскресенска.

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