Из России в Китай вывезли рекордные 100 тонн золота

Китай и Гонконг стали основным направлением для экспорта золота из России после того, как западные санкции и исключение российских аффинажных заводов из списков Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA) перекрыли доступ к традиционным мировым площадкам.