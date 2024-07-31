VamoFutebol: «Фламенго» готов ждать решения «Зенита» по Клаудиньо до конца недели

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может перейти во «Фламенго» в летнее трансферное окно. Как сообщает VamoFutebol, руководство «Фламенго» готово подождать решение российского клуба по полузащитнику до конца недели.
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