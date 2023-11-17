МЭР: иностранные инвесторы подали 20 заявок на «золотые визы» РФ

Как рассказал замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач, ведомство зафиксировало более 20 заявок на получение упрощенного вида на жительства (ВНЖ) в России от иностранных инвесторов, в том числе от граждан США, Китая, Германии, Сербии, Грузии, Турции, Алжира и др.